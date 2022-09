Tabù da sfatare per Sarri stasera. Lazio - Napoli stasera metterà il tecnico biancoceleste difronte agli uomini di Luciano Spalletti che negli scontri diretti è in netto vantaggio per 4-1. L'unica vittoria dell'attuale mister laziale è datata 2016-17. A riportare la statistica questa mattina è Il Messaggero, che sottolinea l'importanza dello scontro diretto e la voglia delle aquile di riscattare - davanti ai 40000 spettatori attesi oggi all'Olimpico - la beffa rimediata nel finale di partita della scorsa stagione.