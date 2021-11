Si sta per chiudere il primo ciclo di partite dei calciatori della Lazio impegnati con le rispettive nazionali. Nella serata di ieri Acerbi è rimasto in campo per tutto il match che l'Italia ha pareggiato contro la Svizzera per 1-1 rimandando il discorso qualificazione a Qatar 2022 all'ultima giornata per gli Azzurri. Solo tribuna per Cataldi. Stesso minutaggio per Strakosha e Hysaj nella pesante sconfitta dell'Albania a Wembley per 5-0 contro l'Inghilterra. Nei giorni precedenti erano già scesi in campo Muriqi e Milinkovic in amichevole. L'attaccante kosovaro è rimasto a secco nella sconfitta del Kosovo con la Giordania per 2-0, mentre il Sergente ha trovato il gol del 4-0 finale da subentrato in Serbia-Qatar. Oggi toccherà ad Akpa Akpro in Costa D'Avorio-Mozambico (ore 20:00) e a Marusic in Montenegro-Olanda (ore 20:45). Saranno a loro chiudere il primo ciclo di gare dei nazionali. Dando un'occhiata ai vari impegni, Sarri avrà tutti a disposizione a Formello tra mercoledì e giovedì. Gli ultimi a scendere in campo saranno proprio Akpa e Marusic nella serata di martedì, stessi orari di oggi.