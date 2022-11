L'estate del 2023 potrebbe essere l'ultima ad Auronzo di Cadore per la Lazio. Dopo 15 anni i biancocelesti sembrano intenzionati a cambiare meta per il ritiro pre-stagionale. L'interruzione del rapporto con la località cadorina, secondo quanto scrive il Corriere delle Alpi, nascerebbe da alcune frizioni, non meglio specificate, tra la Media Sport Events - società che organizza il ritiro e gli eventi che vi ruotano attorno - il Comune - che recentemente ha cambiato guida amministrativa - e il club.