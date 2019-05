Manca Ciro Immobile, e la Lazio dice addio alla Champions. L'attaccante biancoceleste non ne ha più: Inzaghi lo ha lasciato in campo per tutta la partita, sperando nella zampata, sacrificando Caicedo. Nulla di fatto: sotto gli occhi di Roberto Mancini Immobile è rimasto a secco.



STATISTICHE NEGATIVE - Purtroppo è un problema che dura da molto tempo, specialmente in casa, a Roma. In questa stagione non è riuscito mai a segnare su azione. I numeri sono impietosi: come riporta LazioPage infatti, l’attaccante biancoceleste non segna su azione all’Olimpico nelle gare di campionato da 6 mesi. L’ultima volta ha timbrato il cartellino il 4 novembre 2018 contro la Spal: troppo tempo, e la Champions è sfumata.