Niente Coppa d'Africa per Jean-Daniel Akpa Akpro. Il centrocampista della Lazio non è impegnato in questi giorni - come invece si riteneva - con la Costa d'Avorio e non lo sarà per l'intera manifestazione a causa di alcuni problemi legati ad una leggera polmonite, conseguenza del Covid-19. La conferma dei fatti è arrivata direttamente dal ct ivoriano Patrice Beaumelle in conferenza stampa: "Akpa-Akpro ha contratto il Covid nel suo club. Ha seguito il protocollo di isolamento di 10 giorni in Italia. Ma quando ha si è poi sottoposto a ulteriori esami, mostrava segni di polmonite. Ha perso comunque il 50% della sua capacità respiratoria. Speriamo che guarisca da solo. Gli serviranno almeno 20 giorni per poter riprendere la normale attività, se quello non è un infortunio allora non ci capisco più niente...". La richiesta di sostituzione nell'elenco dei convocati non è stata comunque accolta. Da Formello assicurano che ora il ragazzo sta bene. Possibile dunque nei prossimi giorni si riunisca al gruppo per allenarsi, appena avrà il via libera dai medici.