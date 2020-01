In casa Lazio si guarda con ansia all'infermeria. Niente ricaduta per Correa: il fantasista argentino, come riporta il Messaggero, stavolta ha sentito un fastidio al gemello interno (prima era il soleo). Inzaghi sorride a metà, l'argentino lo ha rassicurato, ora bisogna aspettare gli accertamenti. Devono escludere la lesione.



INFORTUNIO CORREA - Dopo aver saltato Samp e Napoli, Correa ha giocato al derby, poi la smorfia di dolore, si è accasciato a terra, ha sentito tirare il polpaccio che per 20 giorni lo aveva tormentato. Dovrebbe tornare in panchina Cataldi, è stato il suo infortunio a consigliare prudenza anche per Correa. Inzaghi, dal canto suo, sa che ha la rosa corta: vorrebbe pressare lo staff medico per averlo il prima possibile, se si dovesse trattare solo di un risentimento. Tare è stato chiaro: niente mercato. Luis Alberto, nel frattempo, ha polemizzato sui social: 'No pubalgia'. Il male che lo tormenta da sempre stavolta non c'entra: sarebbe stato lui, secondo il quotidiano, a tirarlo fuori con lo staff dopo il derby. Ma in ottica Europeo, meglio non nominarla nemmeno.