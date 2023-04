Niente miniabbonamento per le ultime 4 partite in casa. L'idea era nata nei giorni scorsi a Formello per coinvolgere più tifosi possibili nello sprint finale della Lazio verso una qualificazione in Champions League, ma è stata accantonata. I biglietti saranno venduti singolarmente, ma questo non sta spaventando i laziali.

Già contro il Torino sabato pomeriggio ci si attende un Olimpico di nuovo strapieno, come nelle ultime occasioni: sommando abbonati e tagliandi staccati fino a ieri sera è stata già raggiunta quota 43mila presenze.