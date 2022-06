Senza soldi la rivoluzione non si può fare. Per questo in casa Lazio se non ci sarà l'addio di Milinkovic o di Luis Alberto, i nuovi arrivi saranno meno di quelli che si preventivavano un mese fa. Solo 4, scrive Repubblica questa mattina. Un portiere e due difensori oltre al play, Marcos Antonio, già in arrivo.



Il terzino sinistro, arriverà solo in caso di cessione di Hysaj. Torreira, Zielinski e tutti gli altri nomi importanti usciti in questi giorni per il centrocampo sarebbero rimpiazzi per uno dei big in partenza. E solo con i (tanti) soldi che eventualmente entrerebbero si potrebbe pensare ad ulteriori innesti, compreso un possibile rinforzo di peso in attacco. Altrimenti si proverà a tenere Cabral come vice-Immobile.