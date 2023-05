Non c'è solo Berardi come obiettivo di mercato per rinforzare l'attacco della Lazio. Tra i candidati, scrive oggi il Corriere dello Sport, spunta anche Riccardo Orsolini. Il capitano del Sassuolo è il preferito da Sarri, ma costa caro e ha 29 anni. L'esterno del Bologna invece è più giovane di 3 anni, è in scadenza nel 2024 e la trattativa per il rinnovo con il club rossoblù è bloccata da tempo



Tutto lascia pensare quindi che questa seconda via sia più percorribile, anche se al momento non sono state fatte mosse ufficiali in nessuna direzione da parte dei biancocelesti. Al momento infatti la società capitolina preferisce lavorare sottotraccia, attendendo sul campo la certezza di avere gli introiti garantiti dalla Champions. A quel punto si potrà definire meglio dove, come e quanto andare ad investire in estate per completare la rosa e cercare di accontentare le richieste del tecnico.