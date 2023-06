La Lazio ha messo nel mirino Boulaye Dia della Salernitana ma fra le due società possono andare in scena anche altre operazioni in questa estate di mercato. Secondo quanto riporta Sky Sport, infatti, i due club stanno discutendo di un possibile scambio legato al passaggio di Cancellieri in Campania, con Bonazzoli che può fare il percorso inverso.