Nuovo dirigente per la Lazio. Stavolta, dopo il club manager Peruzzi, Bianchessi al settore giovanile e D'Angelo, a lavorare a stretto contatto con Claudio Lotito sarà Sara Zanotelli, 30 anni di Trento, con un passato come membro dello staff dell’ex Ministro per la famiglia e la disabilità Lorenzo Fontana.



CURRICULUM ZANOTELLI - Giovane e preparata, con una laurea in giurisprudenza conseguita presso l’Università di Trento, e un master di 2° livello in “Relazioni istituzionali, lobby e comunicazione d’impresa” alla Business School della Luiss di Roma, nel suo cv figura una collaborazione in passato con Arturo Diaconale, avrà funzioni organizzative e gestionali, lavorerà a stretto contatto con l'ufficio del presidente.