Paura a Formello per la Lazio e per Simone Inzaghi che continua ad essere alle prese con il problema degli infortuni in vista della sfida decisiva contro l'Inter di domenica sera. Se Parolo e Luis Alberto sono sempre più lontani dal rientro, la novità più importante riguarda il ritorno in campo oggi di Ciro Immobile.



Oggi a Formello è sceso in campo nella partitella contro la Primavera, ma ha dovuto abbandonare presto il test dopo aver subito un pestone che l'ha costretto subito a fermarsi. La botta non dovrebbe pregiudicarne la presenza contro i nerazzurri, ma la paura è stata alta.