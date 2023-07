Appuntamento a stasera per un nuovo vertice di mercato in casa Lazio tra Lotito e Sarri. Una saga che va avanti dai primi di giugno e che, ad oggi, ha portato solo Castellanos come nuovo acquisti in biancoceleste. Ne parla stamattina Repubblica, sottolineando che mancano 20 giorni all'inizio della nuova stagione e che il presidente e l'allenatore biancoceleste non hanno ancora trovato un punto d'incontro su quale lista di nomi debba essere seguita per rinforzare la squadra.



I tifosi si sono intanto schierati dalla parte del tecnico, capace di riportare la Lazio al secondo posto dopo tanti anni e di cementare un gruppo attorno alla propria identità di gioco. Con l'addio di Tare lo stesso Sarri si attendeva un cambio di marcia nel modus operandi del club e si aspettava di poter essere coinvolto di più nelle scelte. Se tra i laziali la delusione per questo mai avvenuto cambiamento si è tramutata in sconforto e rabbia verso il patron, il tecnico sembra invece deciso una volta per tutte a mettere fine a questa situazione.