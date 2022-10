Mattinata in Paideia per Ciro Immobile. L'attaccante della Lazio oggi si è presentato in clinica per controllare l'andamento del suo recupero dall'infortunio alla coscia sinistra. "Ce la fai per domenica?" gli chiedono i cronisti presenti prima di entrare. "Speriamo", la sua risposta.



OTTIMISMO - L'ottimismo per un suo recupero anticipato rispetto ai tempi previsti inizialmente è cresciuto negli ultimi giorni. Rivederlo in campo già per il derby sembra utopia, ma lui è convinto nel volerci provare a tutti i costi. E i miglioramenti visti di recente spingono in quella direzione. Appena sceso dalla macchina stamattina ha detto, a chi glielo chiedeva, di sentirsi bene. Gli esami daranno indicazioni precise sulla salute del muscolo e sullo stato di riassorbimento della lesione, patita contro l'Udinese. La scorsa settimana il bomber di Torre Annunziata è già tornato a lavorare intensamente prima in piscina e poi in palestra. I medici continuano a predicare cautela, ma se nei prossimi giorni il numero 17 riuscisse già a tornare a lavorare sul prato, allora anche il più roseo degli scenari diventerebbe verosimile.