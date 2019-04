La vittoria contro la sua Sampdoria porta anche la sua firma: un ottimo primo tempo, sempre in partita, el "Tucu" Correa sta sciorinando ottime prestazioni. Per festeggiare, evidentemente, l'argentino sembra essersi un po' fatto prendere la mano: capelli biondo platino prontamente sfoggiati su Instagram. E i commenti dei compagni di squadra non si sono fatti attendere.



REAZIONI SOCIAL - Il più veloce a digitare è stato il centrocampista Cataldi, che non si è lasciato sfuggire l'occasione di una battuta: "Noooo agghiacciante... hai fatto un frontale con Patric oggi?". Leiva più perentorio: "Che ca@# hai fatto?", e una serie di emoticon di Milinkovic, Durmisi, Luis Alberto. Non è proprio piaciuto a tutti, il nuovo look di Correa per l'ultimo tratto di corsa Champions.