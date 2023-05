Continua il valzer di nomi attorno alla Lazio, per il ruolo di vice-Immobile. Il Corriere dello Sport questa mattina aggiunge alla lista anche Openda, centravanti del Lens. Belga, di origini congolesi, 23 anni e 19 gol segnati quest'anno in Ligue1. Interessa molto anche al Milan, che ci ha messo gli occhi sopra già da un po' di tempo. Fisicamente non è un gigante (è alto un metro e settantasette), ma è molto duttile tatticamente, potendo ricoprire anche il ruolo di esterno. Per questo Sarri, secondo il quotidiano, avallerebbe anche un suo eventuale arrivo a Formello.