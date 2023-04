La Lazio ha avuto qualche contatto preliminare con Matheus Uribe, centrocampista di 32 anni in scadenza di contratto col Porto. Il giocatore, riporta il Corriere dello Sport, non rinnoverà e andrà via a zero: i biancocelesti lo stanno valutando come occasione per l’estate, ma per ora manca ancora l’ok di Sarri.