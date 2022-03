Due in un colpo solo. Laquesta sera ha l'occasione, vincendo col Venezia, di mettersi alle spalle in classifica. Un possibile doppio sorpasso in zona Europa che, a nove giornate dalla fine e con ilda giocare domenica prossima, può dare un decisivo slancio ai biancocelesti. Il calendario senza coppe europee favorisce infatti gli uomini di(anche se la Dea deve recuperare una partita col Torino), ma il mister deve fare i conti con l'ennesima emergenza stagionale.Sono finiti i terzini.stasera è squalificato.soffre di una fascite plantare e, di fatto, non si è potuto allenare per tutta la settimana.era pronto per sostituirlo, ma ieri ha saltato la rifinitura (non è chiaro il motivo, ndr).ha recuperato dall'infortunio alla coscia, ma non è ancora pronto al 100% per giocare dal 1'. C'è solopienamente a disposizione, oltre, mai però preso veramente in considerazione. Il mister toscano stasera dovrà inventarsi qualcosa per gettare il cuore oltre l'ostacolo. Non prendere tre punti oggi non può essere un'opzione.Difronte ci sarà un'avversaria ferita dagli ultimi risultati negativi (1 pari e 2 sconfitte nelle ultime 3) e da una crisi di gioco che le ha fatto dilapidare quanto di buono costruito nel girone d'andata.. Già tre giornate venne sprecata un'occasione simile a quella di oggi, quando arrivò solo un punto a Udine con le dirette concorrenti fermate da Hellas e Fiorentina. Una grazia che non potrà più essere concessa, per evitare beffardi finali di stagione.