Oltre al forte interesse per Piotr Zielinski, la Lazio cerca un attaccante da affiancare a Ciro Immobile. Il profilo ideale, secondo La Gazzetta Sportiva, sarebbe quello di Andrea Pinamonti. L'ex Inter è stato riscattato dal Sassuolo per una cifra vicina ai 20 milioni. Viene pertanto valutato non meno di 25 milioni dalla società emiliana. E ha un ingaggio che supera i 2 milioni di euro. La partecipazione della Lazio alla Champions League potrebbe favorire un eventuale approdo del giocatore a Formello.