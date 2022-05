ll 12 maggio 1974 la Lazio vinceva il suo primo scudetto. A distanza di 48 anni i tifosi ricordando ancora come degli eroi Chinaglia, Wilson e compagni, guidati al successo dall'indimenticato Tommaso Maestrelli. Sui social oggi si celebrano Il Maestro e la sua Banda.



Sabato 21 invece un evento presso il Caffè Fiocchetti - locale in zona Fleming a Roma, che fu punto di ritrovo per la squadra in quegli anni (si racconta che lo stesso Chinaglia andasse dietro al bancone a fare il caffè per tutti, ndr) - celebrerà i protagonisti di quella storia di sport. Saranno presenti alcuni degli ex calciatori di quegli anni e personaggi legati al mondo biancoceleste. Ingresso libero, con eventuale spostamento al giorno successivo (domenica 22) già previsto in caso di anticipo di Lazio - Hellas Verona.