Un'ora di corsa lungo il lago per la Lazio di Inzaghi. La squadra biancoceleste alle 17 affronterà in amichevole la selezione locale dell'Auronzo, nella prima amichevole stagionale. Per preparare il match del pomeriggio, la Lazio stamattina alle 10.30, divisa in 3 gruppi, è stata impegnata lungo i sentieri a bordo del lago. Una sola pausa, di 10 minuti, un solo assente, il difensore brasiliano Wallace, che ha svolto a parte il quarto allenamento della Lazio sotto le tre cime di Lavaredo. Per i calciatori, dopo le fatiche dell’allenamento, consueto bagno nelle acque fredde del torrente, che scorre nei pressi dell'impianto sportivo, tra scherzi e selfie con i tifosi presenti.