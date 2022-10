C'è solo Casale nell'infermeria della Lazio. Ma molto presto potrebbe uscirne. Oggi sono previsti test clinici per l'ex Hellas, che diranno se potrà rientrare già in vista del prossimo match contro la Fiorentina o se bisognerà pazientare ancora un po'.



Il difensore aveva subito una lesione di basso/medio grado all'adduttore della coscia sinistra. Durante la sosta non si è praticamente mai allenato. Ha seguito un protocollo riabilitativo in questi giorni e il recupero sembra sia proceduto più speditamente del previsto. Gli esami serviranno proprio per capire se il problema muscolare è effettivamente risolto o meno. C'è fiducia per un suo ritorno, anche se solo in panchina.