Intervento perfettamente riuscito per Senad Lulic. L'esterno biancoceleste è stato operato nella clinica di riferimento della Lazio, tutto è andato per il verso giusto. L'intervento, l'artroscopia alla caviglia sinistra, lo terrà fuori dal campo di gioco 2-3 settimane, a partire dal delicatissimo match contro l'Inter. Al suo posto giocherà Jony.

FORMAZIONE LAZIO, INZAGHI DA LULIC - Non lo avrà in formazione, ma ovviamente non gli ha fatto mancare il suo supporto: Simone Inzaghi è andato a trovare Senad Lulic in clinica, gli ha fatto sentire affetto e vicinanza.