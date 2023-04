Nella lista degli obiettivi estivi della Lazio c'è anche Santiago Gimenez. Attaccante messicano del Feyenoord, classe '01, in questa stagione sta salendo sempre più alla ribalta nel campionato olandese e sta attirando l'attenzione di molti estimatori. ai microfoni di ESPN il padre Christian non si è sbilanciato troppo sul futuro del ragazzo:



“Sarà difficile dire di no se un grande club si presenterà con tanti milioni per Santi. Conosciamo il modello di rendita del Feyenoord e un trasferimento in estate sarebbe un grande affare per club come Atlético Madrid, Siviglia, Inter e Lazio. Personalmente però mi piacerebbe che rimanesse al Feyenoord ancora un altro anno, per completare il suo percorso di crescita. Abbiamo intenzione di parlare con tecnico e società. Santiago non vorrebbe che il quaranta-cinquanta per cento della squadra se ne andasse, ma siamo tranquilli. Lui è felice al Feyenoord e non c'è ancora nulla di concreto per un suo futuro lontano da qui".