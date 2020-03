Il numero odierno del Corriere dello Sport riporta un’intervista a, preparatore atletico della, che ha spiegato come funzionano gli allenamenti da casa e come il programma varierà in base al periodo di stop.“La squadra si è allenata dall’1 al 7 marzo, poi sono partiti allenamenti da casa. Si possono perdere velocità ed accelerazione ma il tono muscolare non si perde, i muscoli sanno riadattarsi in tempi brevi anche dopo stop medi o lunghi”.“Sono allo studio allenamenti atletici distanziati per svolgere almeno quegli esercizi che non è possibile fare a casa. Gli allenamenti personali sui social? Abbiamo distribuito dei piani, dei programmi aerobici e di forza per ogni calciatore. L’obiettivo, in attesa delle date, è quello di tenersi in forma fino al giorno fatidico.”“Sarebbe un po’ come organizzare il ritiro estivo. L’anno scorso la nostra stagione è terminata il 26 maggio e la ripresa è scattata il 9 luglio dopo 44 giorni di stop. Se ci si fermerà per più di due mesi le valutazioni da fare cambierebbero, non è mai successo. Aprile sufficiente? In generale il corpo riesce a riadattarsi dopo 2-3 settimane”.“12 partite è un conto, un numero inferiore è un altro: giocando ogni 3 giorni sarebbe importante rimodulare i carichi di lavoro. Ma non si può programmare finché non c’è una data: bisogna capire quanto tempo c’è a disposizione e lavorare sulla qualità più che sul volume dei muscoli. Ci concentreremo sull’intensità”.“Valutando i dati e i 21 risultati di fila la squadra era in un buon punto mentale e fisico. Valutando 6 dati numerici, nelle ultime partite nessuna squadra era al nostro livello”.“Tornerà la Super Lazio? Parlo con i ragazzi, c’è tanta voglia di tornare in campo. Ora è giusto pensare alla salute di tutti. Ci faremo trovare pronti per quando sarà possibile ricominciare questa fantastica avventura. Molti temono che possa esserci una flessione mentale e fisica, basta guardare la classifica che è il miglior propellente”.