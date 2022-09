Quella di Casale è stata un’operazione che avevamo programmato, volevamo mandarlo con Sarri perché il tecnico è uno specialista nella fase difensiva e potrà aiutarlo a crescere ancora e diventare importante anche in ottica Nazionale.

Procede più a rilento del previsto l'ambientamento dialla. Tra i volti nuovi della stagione biancoceleste, il difensore - voluto proprio da- non è ancora riuscito a ritagliarsi il suo spazio in campo. Ma, stando allea tuttomercatoweb.com, sembra che faccia tutto parte di unper l'ex Hellas Verona.

Già domani contro il Feyenoord in Europa League il classe '98 potrebbe avere la sua prima chance da titolare. Il mister ha anche dichiarato che d'ora in avanti, le rotazioni in rosa - pressoché nulle in casa biancoceleste in queste prime cinque giornate di Serie A - saranno più frequenti e riguarderanno tutti i ruoli. Il centrale di Negrar avrà perciò presto più occasioni per giocarsi al meglio le sue carte.