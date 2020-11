Le parole di Marco Parolo a Dazn nel prepartita tra Torino e Lazio: "I compagni ti danno maggior fiducia per fare bene, più ne siamo e ovviamente più c’è gioia. Dispiace quando non ci sono, ma purtroppo questo fa parte del momento delicato che stiamo vivendo in tutto il mondo. Oggi abbiamo recuperato un po’ di uomini rispetto mercoledì e questo non può che farci piacere; ma 10, 15 o 20, dobbiamo sempre andare in campo concentrati per fare la nostra partita e vincere. Bisogna andare avanti e questo è il nostro obiettivo".