In attesa del fischio d'inizio di Bologna-Lazio, come al solito un calciatore biancoceleste ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali del club capitolino. Stavolta è toccato a Marco Parolo. Ecco come si è espresso: "Vogliamo ripartire dopo la sconfitta contro il Bayern Monaco, prendendo esempio da loro che sono la squadra più forta al mondo. Siamo consapevoli del percorso intrapreso, dobbiamo mettere in campo la rabbia giusta per vincere oggi. Ci aspetta una partita intensa e difficile, con duelli a uomo. Attacco? Troviamo la via del gol da molte partite consecutive, siamo consapevoli delle nostre qualità".