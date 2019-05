Una partita a scacchi per il rinnovo di Inzaghi. Lotito e il mister aspettano l'uno le mosse dell'altro: sullo sfondo il Milan che ha mandato via Gattuso, con le sue beghe societarie. Inzaghi era Piacenza, Lotito a Senigallia, nessun incontro. Inzaghi è pronto a volare in vacanza negli Stati Uniti, Lotito vorrebbe incontrarlo prima del volo.



FUTURO INZAGHI - Inzaghi non ha fretta: sta studiando gli scenari, vuole vedere come finirà il mercato, come si muoverà la Lazio. Non farà nessun passo ad occhi chiusi, a meno che non sia Lotito a perdere le staffe e a mandarlo via, come riporta il Messaggero. Non vuole prendersi le responsabilità della società Inzaghi. E ha bisogno di un mercato all'altezza.