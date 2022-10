Quattro squadre a 5 punti nel girone F di Europa League, quello della. Gruppo che si sta rivelando il più equilibrato e che lasciao per l'eliminazione. I biancocelesti vogliono arrivare primi a tutti i costi, per risparmiarsi il turno di Knock-out intermedio tra febbraio e marzo, ma non tutto è nelle loro maniCon due vittorie controil primo posto sarebbe pressoché certo per Immobile e compagni. Anche lo Sturm Graz potrebbe ottenere 6 punti, ma per sopravanzare i capitolini dovrebbe colmare unache già ora li vede in svantaggio di tre gol (-2 quella della Lazio, -5 quella austriaca, ndr). Possibilità remota quindi, da tenere in considerazione solo per dovere di cronaca. La medesima differenza reti entrerebbe in gioco anche se entrambe le squadre facessero invece 4 punti, mentre con solo 3 ci sarebbe persino il rischio di finire il girone con tutte le squadre a 8 punti. EEcco perché, a prescindere, proprio contro i danesi all'Olimpico tra due settimane servirà vincere segnando tanti gol, per poi andarsi a giocare tutto in Olanda il 3 novembre, contando sul vantaggio nello scontro diretto maturato all'andata.Inutile nascondersi:. Con altri due pari il destino dei biancocelesti dipenderebbe interamente dai risultati dello Sturm Graz. Persino vincendo col Midtjylland, con un scarto di pochi gol,, se poi a Rotterdam dovesse arrivare una sconfitta rovinosa. Nell'auspicabile ipotesi che invece il cammino europeo delle Aquile continui, sarebbe certamente scomodo ma non un dramma dover fare due partite in più per accedere agli ottavi. Ma in quale competizione? Arrivando secondi si resterebbe in Europa League, incrociando le terze dei gironi di Champions. Con il terzo posto invece si scenderebbe in Conference League a sfidare le seconde dei gruppi. In sintesi, tanto per cambiare, la strada per sperare di andare avanti in coppa, a prescindere dai calcoli, è sempre la più ovvia: bisogna vincere.