Patric saluterà la Lazio a fine stagione. Il contratto dello spagnolo è in scadenza a giungo e non ci sono mai stati contatti per un rinnovo, inoltre sono sempre pi insistenti le voci dalla Spagna che parlano dell'interesse del Valencia. Dopo averlo corteggiato a gennaio, il club iberico si è rifatto avanti ultimamente. Ancora non è stato trovato un accordo tra le parti per l'ingaggio, ma i contatti vanno avanti. La cosa sicura è che il numero 4 biancoceleste l'anno prossimo non sarà più a Roma.