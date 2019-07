Il Bordeaux insister per Milan Badelj. Paulo Sousa, allenatore dei francesi, ex tecnico della Fiorentina, dove ha allenato il centrocampista croato, ci sta provando da un paio di mesi, con l'ex viola che però vorrebbe restare in Italia. Intanto, Lotito fa la sua valutazione: per Badelj servono 8 milioni di euro.