Milan Badelj addio. Lo annuncia l'Equipe: il Bordeaux vuole il centrocampista della Lazio, vorrebbe portarlo in Ligue 1. Anche perché sulla panchina c'è un allenatore che lo conosce, quel Paulo Sousa vecchia conoscenza del calcio italiano. Badelj era arrivato alla Lazio per giocare a zero, poi tra Leiva e il modulo di Inzaghi alla fine è rimasto in panchina troppo spesso.



MERCATO LAZIO - Come riporta il Corriere dello Sport, già a gennaio voleva andare via: lo Zenit fece un'offerta, Lotito voleva 10 milioni. L'entourage del giocatore lavorerà per limare le richieste del presidente, anche perché Badelj vuole tornare da Sousa: "Il miglior allenatore che abbia mai avuto", ha detto di lui. Potrebbe a breve riabbracciarlo, Lazio permettendo.