Solo un pareggio della Lazio contro il Verona: l'operazione sorpasso all'Inter è rimandata, la Lazio non riesce nell'impresa e si gioca il bonus del recupero della 17esima giornata facendo solo un punto. Che in classifica vuol dire ancora terzo posto.



PAUSA SCUDETTO - Spesso, nei giorni scorsi, addetti ai lavori e tifosi hanno anche parlato di Scudetto, nonostante la società predicasse calma. L’edizione odierna de Il Messaggero parla di “Pausa sullo scudetto”: l'occasione di avvicinare, di molto, la Juventus e mettere pressione all'Inter, per ora, è mancata.