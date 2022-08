Doppia seduta oggi per la Lazio. O meglio, una seduta e mezza, visto che nel pomeriggio su Formello si è abbattuto un diluvio improvviso che ha costretto Sarri e il suo staff ad interrompere anzitempo i lavori. Pioggia a parte, la vera notizia negativa è però l'assenza di Pedro, che già ieri aveva saltato la ripresa degli allenamenti.



Lo spagnolo, che sembrava potersi riprendere dopo la botta subita contro il Valladolid sabato scorso, sta invece accusando qualche problema più del previsto. Impossibile non considerarlo in forte dubbio per domenica. Il tecnico comunque aspetterà fino all'ultimo per capire se ci saranno speranze di recuperare, anche in extremis, l'ala ex Barça. In caso di forfait, gli indizi portano verso il tridente formato da Zaccagni, Immobile e Felipe Anderson. Tutti a disposizione invece gli altri elementi della rosa, compreso Luis Alberto, rientrato stabilmente in gruppo.