Intervista al Messaggero per Pedro. Il calciatore della Lazio ha parlato del suo futuro in biancoceleste e di quello di due suoi compagni."Non hoNon voglio deconcentrarmi.Abbiamo enormi margini di miglioramento. Il girone d’andata è andato bene, ma non abbiamo chiuso nella posizione che volevamo. Siamo ancora arrabbiati per la sconfitta contro la Juventus. Ora dovremo trascinarci l'entusiasmo di questo ritiro a gennaio ed essere pronti a sfruttare qualunque passo falso delle altre"."Sergej è qui da otto anni eCi ho parlato, ma non so che deciderà, quale sia la sua ambizione. Queste decisioni ognuno le sente e le prende guardandosi dentro. Qui non è uno dei tanti, i tifosi lo considerano un idolo.di anno in anno, ma non so cosa sceglierà lui quando sarà il momento decisivo., senza dubbio. Lo ha dimostrato sempre e in ogni stagione ha fatto benissimo. Non a caso, è uno dei migliori in Serie A"."Luis è tranquillo e sta lavorando bene, per noi è molto importante. Ioe lo ha dimostrato col Galatasaray di lottare per il gruppo. Non so quali siano le sue intenzioni, né quelle della società. Io me lo terrei stretto".