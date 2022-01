Lesione di primo grado al polpaccio sinistro per Pedro. Questo l'esito degli esami strumentali a cui si è sottoposto ieri l'ala spagnola della Lazio. Gli serviranno almeno un paio di settimane di stop per riprendersi. Rientrerà dopo la sosta a Firenze.



Sarri nel frattempo si affiderà a Zaccagni. Per questo spera che il colpo subito alla caviglia dall'ex Hellas nel primo tempo contro l'Udinese non abbia conseguenze gravi. La sostituzione a fine primo tempo è stata motivata proprio dal non voler correre rischi in vista del match di sabato con l'Atalanta.