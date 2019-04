Tutti a cena per festeggiare la vittoria contro l'Inter: la Lazio è in ritiro a Milano, dove sta preparando la gara contro la Spal. I giocatori della Lazio hanno già la testa al prossimo impegno di campionato infrasettimanale, ma si sono concessi una serata all'insegna dei festeggiamenti in una location speciale.



IMMOBILE LAZIO - A Milano la truppa biancoceleste ha deciso di festeggiare in un ristorante... di Ciro Immobile. I ragazzi di Inzaghi si sono ritrovati, sorridenti, da Lentini's, location d'eccezione di proprietà dell'attaccante della Lazio. Che, dopo aver offerto una bella prestazione, chissà se ha offerto anche la cena...