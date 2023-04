Gli occhi della Lazio su un gioiellino della Cantera del Barcellona, il centrocampista Marc Casado, già definito in Spagna il nuovo Sergio Busquets. Secondo quanto riporta AS, alcuni emissari del club biancoceleste sarebbero stati pizzicati in tribuna durante la partita della scorsa settimana tra il Barça B e il Logrones, vinta dai giovani blaugrana per 3-0. Casado, 19 anni, ha un contratto con il Barcellona fino al 2024 e interessa anche ad altri club di Liga.