Samuele Ricci è balzato in cima alla lista dei preferiti a centrocampo della Lazio per il ruolo di regista. Lo scrive oggi il Corriere dello Sport, raccontando che dopo la prima offerta da 35 milioni al Torino per l'accoppiata con Sanabria ora Lotito vuole provare il rilancio solo per il nazionale azzurro Under 21. Pronta un'offerta intorno ai 20 milioni. Cairo in realtà parte da una richiesta di 25, ma il margine per una trattativa c'è e il club biancoceleste vuole provare tentare l'affondo nei prossimi giorni.