Una settimana di fuoco per Milinkovic Savic. Entro l'8 agosto, ultimo giorno del calciomercato inglese, il Manchester United dovrà chiudere l'uscita monstre di Pogba e preparare i 90-95 milioni per arrivare a Milinkovic Savic. Il tutto mentre sembra sempre più vicina a Bruno Fernandes, per 62 milioni di sterline. Una vera e propria guerra contro il tempo.



MERCATO LAZIO - Tutto dipende da Pogba. La cessione dell'ex Juventus permetterebbe allo United di muoversi, ma manca pochissimo tempo, e il rischio di rimanere con un pugno di mosche c'è. Come riporta il Messaggero, il serbo ad Auronzo ha trovato la serenità, il suo ritiro è stato al top, per rendimento e tranquillità. Ma ora bisognerà capire se farlo partire o meno per Marienfeld, la seconda parte della preparazione in Germania.



SOSTITUTO MILINKOVIC - Anche Yazici aspetta un segnale: si è promesso alla Lazio, ma il Lille sta per incassare 100 milioni o quasi per Pepè, potrebbe partire all'assalto. L'affaire Wesley insegna, non sempre aspettare fa il bene del calciatore, nonostante la parola data a Tare. La corsa contro il tempo è iniziata, sarà una settimana di fuoco.