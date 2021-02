Sembra un incubo senza fine quello degli infortuni in difesa per la Lazio. Perso un titolarissimo come Luiz Felipe fino almeno a fine marzo inizio aprile, arrivano pessime notizie anche per il titolare del centrosinistra. Come riporta stamani Il Corriere dello Sport infatti a Stefan Radu è stata diagnostica un'ernia inguinale. Ecco spiegati i continui fastidi che sembravano all'adduttore, ma che invece erano all'inguine. Al momento la Lazio sta valutando il da farsi. Difficile che il difensore romeno venga rischiato con la Sampdoria. Un'eventuale operazione lo costringerebbe a star fuori almeno un mese. Inzaghi spera di poterlo schierare col Bayern Monaco. Poi verrà deciso il da farsi.