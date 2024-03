Lazio, possibile confronto squadra-Lotito dopo le parole al veleno di ieri

Continua a impreversare un clima di tensione a Formello. E le parole di ieri sera di Lotito al TG1 non hanno certo contribuito a placare gli animi. "Sarri è stato tradito", ha dichiarato il presidente della, che intanto ha chiuso per l'arrivo di Tudor in panchina. Il nuovo allenatore inizierà il suo laovoro da lunedì. A Frosinone ci sarà invece ancora Martusciello a guidare la squadra. L'avvicendamento avverrà quindi durante la sosta per le nazionali e nello stesso periodo potrebbe andare in scena anche un confronto tra i calciatori e il patron del club., al netto delle dichiarazioni del tecnico e dei giocatori. Questo però, secondo quanto scrive oggi il Corriere dello Sport, potrebbe complicare ancora di più la situazione a Formello. Dopo le polemiche dei giorni scorsi, il ritiro punitivo durato poco più di 24 ore e i musi lunghi che si sono registrati tra i calciatori, le esternazioni del patron potrebbero aver appesantito ulteriormente l'aria nel centro tecnico biancoceleste. Per Tudor, che arriva con la fama del sergente di ferro, non si prospetta dunque un compito facile.