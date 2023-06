Dimitrije Kamenovic rientrerà alla Lazio dopo gli ultimi mesi in prestito allo Sparta Praga. Fuori dal progetto tecnico, la sua permanenza a Formello potrebbe però essere breve. Secondo alcuni media serbi, il terzino sinistro sarebbe finito nel mirino del Backa Topola, squadra della Superliga Srbije (la Serie A della Serbia, ndr) e potrebbe così fare ritorno in patria. Non è ancora chiaro se si tratterà di un nuovo trasferimento temporaneo o di una soluzione a titolo definitivo. La cosa certa è che, a prescindere, Kamenovic non farà parte della rosa di Sarri per la prossima stagione