C'è anche Roberto Pereyra tra i candidati per rinforzare il centrocampo della Lazio. Ne parla questa mattina Il Tempo. In scadenza con l'Udinese il prossimo 30 giugno, il classe '91 argentino può diventare una grossa occasione a costo 0 per aggiungere esperienza nella mediana biancoceleste. Su di lui c'è anche la Fiorentina, ma la possibilità di giocare in Champions potrebbe fare la differenza. Prima di affondare il colpo però la società capitolina deve sfoltire il reparto piazzando Basic e Marcos Antonio, entrambi fuori dai progetti tattici di Sarri per il futuro.