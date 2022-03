Premio "amico dei bambini" per Ciro Immobile. Giovedì 20 a Milano, presso la Sala Orlando di Palazzo Castiglioni, durante la cerimonia di presentazione del 17° Torneo Amici dei Bambini l'attaccante della Lazio riceverà il riconoscimento dai rappresentanti della scuola calcio Us Aldini Bariviera in collaborazione con l'Associazione Ai.Bi. Ques'ultima - attiva in questi giorni nelle zone di conflitto nell'est Europa - sarà destinataria del ricavato del torneo di beneficenza e nella stessa serata di presentazione sarà anche illustrato il progetto #BAMBINIxLAPACE, dove saranno impiegati i fondi ricevuti.