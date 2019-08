Manca l'ufficialità, ma è tutto fatto. Lo ha confermato anche l'agente del difensore: la Lazio ha preso per il 2001 del Partizan Belgrado Pavlovic. Come riporta il Corriere dello Sport, si tratta di un vero e proprio "baby d'oro": rimarrà in Serbia un altro anno, prima di sbarcare in Serie A.



MERCATO LAZIO - Venerdì il difensore arriverà a Roma per la firma, Tare ci crede tantissimo, tanto da sborsare 5,5 milioni di euro per bruciare la concorrenza e farlo diventare un giocatore della Lazio.