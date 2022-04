Lo Shakhtar Donetsk sfiderà la Lazio in amichevole, per beneficienza. L'ufficialità, in attesa che venga comunicata la data dell'incontro, è arrivata ieri dal ds Darijo Srna che lo ha annunciato ai microfoni di Ukraina 24 Tv Channel. Il club ucraino giocherà, a partire dal 13 aprile, una serie di partite per raccogliere fondi da destinare alle vittime della guerra in Ucraina.



La prima sfida sarà col Besiktas, poi il 19 aprile toccherà al Fenerbahce e, a seguire, Siviglia, Haiduk Spalato, PSG e Lazio.