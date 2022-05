Si interrompe già al primo turno il percorso della Lazio Primavera nei play-off per la promozione. A Brescia i ragazzi di Calori vincono 1-2 ma non basta per ribaltare l'1-3 subito una settimana fa a Formello.



Nel primo tempo prima Crespi al 23' e poi Raul Moro - aggregato dalla prima squadra - al 27' avevano illuso i giovani aquilotti di poter compiere l'impresa di vincere con almeno 3 gol di scarto (in caso di parità di punteggio aggregato sarebbe infatti passato comunque il Brescia perché meglio piazzata in stagione, ndr). Invece ci ha pensato Bianchetti - che già aveva timbrato all'andata - al 35' a spegnere i sogni biancocelesti. L'anno prossimo la formazione U19 capitolina gicherà ancora in Primavera 2.