Nel campionato Primavera 2 la Lazio è campione d'Inverno. Senza nemmeno aver giocato questo fine settimana, per il turno di riposo imposto dal calendario, i ragazzi di Calori sono sicuri di passare il Natale al primo posto in classifica, perché il Cesena, secondo, ha perso 2-1 in trasferta contro la Reggina.



Il girone di ritorno per i giovani aquilotti inizierà il 15 gennaio al Fersini di Formello. Difronte ci sarà il Perugia per continuare la marcia verso la promozione.